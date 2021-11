Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, sarebbe stato trovato un accordo tra Fiorentina e Arsenal per il trasferimento di Vlahovic.

La base d’intesa sarebbe sugli 80 milioni di bonus raggiungibili con qualche bonus ma il calciatore viola al momento non vuole saperne. Ha chiaramente rifiutato la destinazione.

La paura del club di Commisso e che il calciatore abbia giù trovato l’intesa con qualche club per andare via a zero.

Al momento i rapporti tra le due parti sembrano molto tesi.

