Sky: Accordo raggiunto per Hojlund. Venerdì può esssrs a Napoli. Elmas in chiusura

In dirittura d’arrivo entrambe le operazioni del Napoli

Si avvicinano sempre di più alla chiusura le due operazioni che il Napoli sta portando avanti negli ultimi giorni, quelle di Hojlund ed Elmas.

Il Napoli ha raggiunto l’accordo verbale col Manchester United per l’attaccante, col giocatore che dovrebbe partire per l’Italia già domani, venerdì 29 agosto, se verranno sistemati anche tutti gli accordi personali.

Il suo agente, invece, sarà in città già in serata.

Arriverà in prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League della squadra di Conte. Le cifre dell’operazione, tra prestito e obbligo, saranno di 45 milioni di euro.

Per quanto riguarda il macedone, invece, gli azzurri hanno deciso di mettere i 500mila euro di bonus richiesti dal Lipsia e si sta trovando quindi l’accordo, che resta però da formalizzare.

