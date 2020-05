Sky, accordo Sassuolo-Chelsea per rimuovere la ricompra per Boga: Napoli pronto all’assalto

L’emittente satellitare Sky Sport ha fornito novità molto importanti circa il futuro di Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo.

Il club neroverdi avrebbe trovato un accordo con il Chelsea per rimuovere la clausola di riacquisto di cui i Blues godevano sul cartellino dell’ivoriano: i londinesi avranno solo un diritto di prelazione in caso di futura cessione. L’intenzione del Sassuolo è quella di non cedere Boga, a meno di offerte irrinunciabili, probabilmente superiori a 30 milioni di euro. Intanto il Napoli rimane alla finestra: gli azzurri sono interessatissimi al talento ivoriano e hanno pronta una prima proposta da 25 milioni di euro.

