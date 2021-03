Sky, affaticamento muscolare per Mertens e Zielinski: a riposo contro il Bologna?

L’emittente satellitare Sky Sport ha parlato delle condizioni fisiche di Dries Mertens e Piotr Zielinski, entrambi sostituiti durante il match contro il Sassuolo.

I cambi sono dovuti al fatto che entrambi i calciatori siano alle prese con un affaticamento muscolare, anche se per motivi opposti: il belga, infatti, era assente da due mesi e si è ritrovato costretto a dover giocare subito due gare da titolare e per tanti minuti, mentre il polacco non ha praticamente mai riposato in quest’ultimo periodo. Servirà, dunque, una gestione maggiormente oculata da parte di Gattuso, che potrebbe tenerli a riposo in occasione del prossimo impegno, contro il Bologna.

