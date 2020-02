Sky, Aghemo: “Al San Paolo tornano Izzo e Zaza. Belotti? Su di lui c’è anche il Napoli”

Paolo Aghemo, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, a pochi giorni dal match tra Napoli e Torino.

“Longo sta cercando di aiutare un po’ Belotti, rafforzando l’attacco. Berenguer non giocherà al San Paolo però rientreranno Izzo e Zaza: quest’ultimo dovrebbe dare una mano al Gallo. A centrocampo, inoltre, tornerà Baselli. Obiettivo? La salvezza! Il Toro deve salvarsi, si ritrova in una posizione particolare: ad inizio stagione lottava per l’Europa e invece, adesso, lotta per la salvezza. Longo è consapevole di questa situazione. Sta cercando di rimettere il Torino sulla giusta strada, ritrovando autostima, fiducia, concentrazione. Probabilmente in estate si vedrà una grossa rifondazione. Belotti? È un calciatore di livello internazionale e interessa sia ai club italiani che ai grandi club esteri. Anche il Napoli, che può permettersi certi ingaggi, pensa a lui”.

Comments

comments