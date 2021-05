Sky, Alciato: “Possibile esclusione della Juventus dalla prossima Serie A per la questione Superlega”

Alessandro Alciato, giornalista di Sky Sport, ha parlato delle possibili sanzioni per le squadre coinvolte nella Superlega.

In particolare, le tre squadre che, opponendosi alla UEFA, hanno scelto di non uscire dalla Superlega (Juventus, Real Madrid e Barcellona), potrebbero essere escluse dalle prossime due edizioni della Champions League e non solo: “Dopo il comunicato congiunto di oggi di Juventus, Real Madrid e Barcellona, cioè i tre club che non vogliono uscire dalla Super Lega, la frattura praticamente diventa irreparabile. Da una parte ci sono e ci saranno questi tre club, dall’altra ci sono e ci saranno i nove che hanno trovato un accordo con la UEFA e la UEFA stessa. Cosa succede da ora in avanti? Intanto i tre club sono stati deferiti agli organi disciplinari della UEFA e a inizio settimana verrà aperta ufficialmente un’inchiesta nei confronti di Juventus, Real Madrid e Barcellona. Dove e a cosa porterà questa inchiesta? Non è assolutamente da escludere l’esclusione, uso lo stesso verbo perché va usato questo, dalle prossime coppe europee. Questa è una possibilità, come se dovesse accadere questo, ed è ancora da stabilire ma è una possibilità molto concreta, a quel punto la Federcalcio, che ha detto che comunque appoggerà la UEFA sulle sue decisioni, a quel punto potrebbe escludere la Juventus, per restare sull’italiana delle tre, dal prossimo campionato di Serie A. Ecco perché si parla di cose epocali all’orizzonte, in linea teorica è quello che potrebbe accadere e non va escluso, non è certo che accada ma non va neppure escluso”.

