Sky, Allegri-Napoli ipotesi improbabile: ADL l’ha contattato ma non è scattata la scintilla

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del valzer di allenatori previsto per la prossima stagione.

“Valzer di allenatori? La linea di fuoco è la qualificazione Champions League. Penso che questo possa determinare alcune permanenze o alcuni divorzi. Vale un po’ per tutte tranne che per il Napoli, che con ogni probabilità cambierà a prescindere. Tirerei fuori la Juventus, con la società che, giustamente, ha fatto quadrato su Pirlo. Poi ovviamente se perde le prossime 3 partite e non si qualifica alla Champions League cambia tutto. La piazza di Roma è invece totalmente spaccata su Fonseca. Pesano molto le sconfitte negli scontri diretti ma è l’unica squadra ancora in corsa in Europa.

Simone Inzaghi alla Lazio non ha ancora rinnovato, poi ci sono degli allenatori che si sono messi in mostra come Juric, Ballardini e D’Aversa, ma è ancora presto per avere le idee chiare. Per quanto riguarda Allegri, escluderei chiaramente le squadre di media-bassa classifica, ma credo che se dovesse avere l’opportunità di allenare in Italia lo farà. Escluderei, però, il Napoli dalla corsa al toscano: De Laurentiis ha parlato anche con lui ma non è scattata la scintilla”.

