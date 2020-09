Sky, anche il Tottenham abbandona la pista Milik: Spurs non disposti a spendere 35 milioni

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport UK, per fare il punto sul futuro di Arek Milik, attaccante del Napoli.

In particolare, Di Marzio ha parlato dell’interesse del Tottenham nei confronti del polacco: un interesse che, però, rischia di tramontare a breve. Gli Spurs sono alla ricerca di un vice Kane ma non hanno la minima intenzione di spendere 35 milioni di euro per un calciatore che, a gennaio, sarà libero di accordarsi con una nuova squadra. Ecco perché la squadra di Mourinho sembra intenzionata a virare su Troy Deeney, del Watford.

Comments

comments