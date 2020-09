Sky annuncia il team Champions: ecco chi prenderà il posto della D’Amico

Sky Sport ha annunciato il nuovo team per la Champions League. Ecco chi sarà la nuova conduttrice al posto di Ilaria D’Amico.

Il comunicato ufficiale:

“A raccontare il sogno europeo della Champions League, con quattro italiane ai nastri di partenza (Juventus, Inter, Lazio e Atalanta), ci sarà Anna Billò. Accanto a lei in studio ci sarà Alessandro Costacurta, che si alza dal tavolo dei commentatori con un ruolo più vicino alla conduttrice, oltre al team confermato composto da Paolo Condò, Fabio Capello, Esteban Cambiasso e Alessandro Del Piero”.

Anna Billò è laureata in Sociologia ed è diventata giornalista professionista nel 2006. Entrata a far parte della redazione di Sky Sport, si è presa cura della rubrica Euro Calcio Show, diventando poi inviata per gli eventi del campionato di Serie A. Mostrando da subito grande competenza della materia, dal 2015 ha ottenuto il ruolo di conduttrice del programma post-partite dell’Europa League ed ora, cinque anni dopo, sale sulla cattedra della Champions.

Piccola curiosità, è sposata con l’attuale direttore sportivo del PSG Leonardo che le chiese di sposarla in diretta TV, nel 2013, durante i sorteggi della Champions League.

