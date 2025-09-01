Calciomercato

Sky annuncia la firma di Hojlund

Secondo quanto riportato da Sky

È stata apposta la firma sul contratto di Hojlund 

A breve l’annuncio ufficiale del club

