Sky, Assogna: “Under sul mercato per far cassa: è penalizzato dal nuovo modulo di Fonseca”

Paolo Assogna, giornalista di Sky Sport e inviato da Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell’interesse azzurro per Cengiz Under.

“La Roma ha le idee abbastanza chiare. Ha un nuovo sistema di gioco e dovrà prendere un vice-Dzeko e poco altro. Punterà su un gruppo di 15-16 calciatori a stagione. Poi c’è una serie di giocatori considerati non strategici, ed uno di questi è Under, che sarà messo sul mercato per fare cassa: inoltre, il turco è penalizzato dal nuovo sistema di gioco, che non prevede i laterali offensivi. E’ un giocatore che un paio d’anni fa portò la Roma in Champions League, ma è un po’ umorale. Quando non è titolare non combatte abbastanza per riprendersi il posto”.

