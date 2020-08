Sky, asta a tre per Gabriel: oltre a Napoli ed Arsenal c’è anche il Manchester United

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sul futuro di Gabriel Magalhaes, difensore del Lille, finito nel mirino del Napoli.

Il brasiliano è l’obiettivo numero uno in caso di addio di Kalidou Koulibaly, ma sulle sue tracce c’è anche l’Arsenal e, secondo Di Marzio, anche il Manchester United sarebbe pronto ad inserirsi: “Potrebbero essere 48 ore decisive per il futuro di Gabriel dos Santos Magalhães, difensore centrale classe 1997 del Lille. Il brasiliano è da diversi mesi nel mirino del Napoli che avrebbe chiesto tempo al giocatore, in attesa di capire i margini della possibile cessione di Koulibaly al Manchester City. Ad oggi l’Arsenal sembra avanti con un’offerta da 26 milioni di euro più 4 di bonus, la stessa presentata dal Napoli. Ma oggi su Gabriel è piombato anche il Manchester United che, però, chiede qualche giorno. Una vera e propria asta, ma con tempi stretti: Gabriel, infatti, vorrebbe decidere entro 48 ore. Nel weekend, dunque, potrebbero esserci ulteriori sviluppi”.

