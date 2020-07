Sky, avviata con il Lille anche la trattativa per Gabriel: i dettagli

Il Napoli è pronto a fare spese folli in casa Lille: non solo Osimhen, secondo quanto riferito da Sky, gli azzurri avrebbero avviato una trattativa anche per Gabriel.

Il giovane difensore brasiliano è considerato il rinforzo ideale, soprattutto in caso di addio da parte di Kalidou Koulibaly, che potrebbe partire durante la prossima finestra di mercato. Il Napoli ha già avviato i contatti con l’entourage del calciatore, e lo stesso Gabriel aveva espresso il proprio gradimento per un futuro in Serie A. Il Lille chiede 25 milioni di euro per privarsi del classe ’98, che potrebbe trasferirsi, insieme ad Osimhen, all’ombra del Vesuvio.

