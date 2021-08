Sky, Bakayoko possibile soluzione da “ultima spiaggia”: è un potenziale affare da fine mercato

La sua esperienza al Napoli non è stata indimenticabile, ma Tiemouè Bakayoko potrebbe sorprendentemente tornare a vestire la maglia azzurra.

Il centrocampista francese, fedelissimo di Rino Gattuso, aveva iniziato alla grande la sua avventura partenopea, disputando una grandissima partita contro l’Atalanta, poi il suo rendimento è andato, gradualmente, a calare, tant’è che il suo cartellino non è stato riscattato al termine della scorsa stagione. Secondo Sky Sport, tuttavia, ci sarebbe la possibilità che il Chelsea apra ad una cessione in prestito, negli ultimi giorni di mercato, per il più classico degli affari “last minute”.

