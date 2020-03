Sky, Barcellona e Napoli chiedono una decisione della UEFA entro stasera

L’emittente satellitare Sky Sport ha parlato della gara di Champions League tra Barcellona e Napoli, prevista per mercoledì 18 marzo.

Al momento, secondo comunicato della UEFA, i prossimi match delle competizioni UEFA non saranno rinviati, ma il 17 marzo verrà presa una decisione definitiva. Barcellona e Napoli, però, sarebbero in costante contatto per aggiornamenti sullo stato delle cose: la speranza è che una decisione venga presa entro stasera, anche per, eventualmente, attuare al meglio le misure di contenimento del Coronavirus.

