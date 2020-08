Sky – Barcellona, Setién è esonerato. Manca l’ufficialità

Sky Sport, in particolare Gianluca Di Marzio, riporta che Quique Setién non è più l’allenatore del Barcellona.

Una decisione che il presidente Bartomeu ha comunicato già privatamente al tecnico blaugrana. Tutto questo fa parte della rivoluzione in atto nel Barcellona, dopo la sconfitta per 8 a 2 contro il Bayern Monaco in Champion’s League.

Oltre a Setién, potrebbero saltare anche il CEO Oscar Garu e il Segretario tecnico Abidal. I nomi in pole per sostituire l’ex tecnico blaugrana sono Koeman, ct dell’Olanda, Pochettino e Xavi.

Comments

comments