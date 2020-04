L’emittente satellitare Sky Sport parla del futuro del centrocampista del Milan, Giacomo Bonaventura, il cui contratto scadrà a fine stagione.

Secondo Sky, l’ex atalantino non rinnoverà il proprio accordo e sarà libero di trasferirsi in un altro club a parametro zero, chiudendo, dopo sei stagioni, la sua esperienza in rossonero. Tante le pretendenti pronte ad offrirgli un nuovo contratto, sia in Italia che all’estero: tra queste c’è anche il Napoli.

