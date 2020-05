La redazione di Sky Sport fornisce degli importanti aggiornamenti sul rinnovo di Dries Mertens con il Napoli.

Sembrerebbe che ci siano ancora dei margini per poter rinnovare il contratto dell’attaccante belga. Per Mertens il Napoli è una priorità ma la situazione non è facile e ci sono diversi intermediari al lavoro per continuare il dialogo fra il calciatore e la società. Ricordiamo che alla finestra ci sono Inter e Chelsea pronte a prendere Mertens a parametro zero per la prossima stagione.

Comments

comments