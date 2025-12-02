Calciomercato

Sky: C’è una notizia che potrebbe cambiare le strategie del Napoli a gennaio e c’è anche una possibile uscita.

Pubblicato il

Luca Marchetti di Sky é intervenuto ai microfoni di radio Marte svelando dei retroscena dell’intervista fatta a Manna nel corso del GGdC

secondo quanto riferito dal giornalista il Napoli spera di poter anticipare il rientro di Anguissa nella prima quindicina di gennaio.

Alla luce di questo potrebbero essere fatte valutazioni sulla necessità o meno di prendere un centrocampista.

Qualora il club decidesse di intervenire comunque, Mainoo resta il primo attenzionato ma non va sottovalutata la possibilità di prendere un calciatore già in Italia.

Per quanto riguarda l’attacco, Lucca potrebbe andare sul mercato se il calciatore manifestasse la volontà di giocare di più, occhio al mercato straniero.

Con l’Udinese si può trovare una soluzione.

 

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top