Sky: C’è una notizia che potrebbe cambiare le strategie del Napoli a gennaio e c’è anche una possibile uscita.

Luca Marchetti di Sky é intervenuto ai microfoni di radio Marte svelando dei retroscena dell’intervista fatta a Manna nel corso del GGdC
secondo quanto riferito dal giornalista il Napoli spera di poter anticipare il rientro di Anguissa nella prima quindicina di gennaio.
Alla luce di questo potrebbero essere fatte valutazioni sulla necessità o meno di prendere un centrocampista.
Qualora il club decidesse di intervenire comunque, Mainoo resta il primo attenzionato ma non va sottovalutata la possibilità di prendere un calciatore già in Italia.
Per quanto riguarda l’attacco, Lucca potrebbe andare sul mercato se il calciatore manifestasse la volontà di giocare di più, occhio al mercato straniero.
Con l’Udinese si può trovare una soluzione.