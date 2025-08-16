Calciomercato

Sky: Cheddira e Zanoli la spuntano i bianconeri

Dopo aver giocato l’ultima stagione in prestito all’Espanyol, Walid Cheddira è tornato al Napoli ma si prepara a lasciare di nuovo il club azzurro.

L’Udinese ha trovato l’accordo per l’acquisto dell’attaccante classe 1998 in prestito con diritto di riscatto.

A fare la differenza è stata la volontà del giocatore, che, nonostante l’interesse della Cremonese, ha scelto i bianconeri.

Non solo Cheddira: fiducia per Zanoli

Oltre a Cheddira, l’Udinese è fiduciosa di aver superato il Bologna per l’acquisto di Alessandro Zanoli.

Il terzino italiano lascerà il Napoli una volta che gli azzurri avranno trovato l’accorso con il Siviglia per Juanlu Sanchez.

