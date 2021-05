Sky, clamoroso Inzaghi: non ha ancora rinnovato e ora l’Inter ci riprova!

Notizia clamorosa quella appena riferita da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport: l’Inter ci prova ancora per Simone Inzaghi!

Durante l’incontro con il presidente Claudio Lotito, avvenuto ieri sera, il tecnico della Lazio aveva dato la propria disponibilità a restare in biancoceleste, trovando anche un accordo per il rinnovo di contratto. Rinnovo che, tuttavia, non è ancora stato firmato, così i nerazzurri hanno cercato un nuovo affondo: Inzaghi ora è di nuovo a colloquio con Lotito, per spiegare al patron quanto sia importante l’offerta del club di Zhang, sia a livello progettuale che economico. Nel frattempo, Tullio Tinti, agente dell’allenatore, si trova nella sede dell’Inter, per discutere con Marotta e Ausilio.

