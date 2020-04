Sky, colloqui Gattuso-dirigenza: indicati tre pilastri per il futuro

L’emittente satellitare Sky Sport ha parlato di fitti colloqui tra Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, e la dirigenza azzurra per pianificare il futuro.

Negli ultimi tempi, l’ex allenatore del Milan ha parlato spesso sia con il presidente De Laurentiis che con il ds Giuntoli, indicando tre punti fermi nell’organico a sua disposizione: si tratta di Dries Mertens, Piotr Zielinski e Fabian Ruiz. Il belga non ha ancora chiarito la propria volontà sul futuro, mentre il rinnovo del polacco è solo questione di tempo; per quanto riguarda Fabian, inizialmente non aveva convinto ma tornando ad occupare il suo ruolo naturale è diventato un perno fondamentale nelle gerarchie di Gattuso.

