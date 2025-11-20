Napoli

Sky: Colloquio tra Conte e la squadra

Pubblicato il

Secondo quanto riferito da Sky Sport

“Oggi c’è stata tra Antonio Conte e la squadra una chiacchierata forse neanche durata pochissimo.

La squadra si è guardata negli occhi, è sempre così dopo la sosta, ancor di più ora dopo lo sfogo dell’allenatore a Bologna e coi giorni che si era concesso per starsene a casa”.

