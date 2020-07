Sky, Compagnoni: “Ci sono già Politano e Lozano: perché prendere Under?”

Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, esprimendo perplessità circa un eventuale approdo di Under al Napoli.

“Under? L’altra sera ha giocato a sinistra, una posizione che non ama, ma è un giocatore interessante: in chiave Napoli bisognerebbe vedere il prezzo. Io però fatico a capire certe cose, il Napoli compra troppo: ha confermato Mertens, ha già preso Petagna, ora grande operazione Osimhen che mi piace molto ma ci sarebbero 3 centravanti. A destra Under, ma hai già Politano e c’è Lozano che è forte, è stato forse pagato troppo ma è forte, perché ne devi avere tre? Under è forte se torna al top, ma perché prenderne un altro?”

