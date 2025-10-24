Calciatori del Napoli

Sky conferma la nostra anticipazione su Hojlund

Il ritorno più imminente è quindi il più atteso. 
Ancora out Rrahmani e Lobotka ma Hojlund ci sarà 

 

Lo avevamo anticipato ieri e Sky lo conferma oggi.

Il danese ha recuperato dall’affaticamento e sarà in campo al Maradona per Napoli-Inter.

