Sky, Conte incontrerà FIGC e Lega: l’obiettivo è far ripartire la Serie A?

Secondo quanto riferito da Sky Sport, nei prossimi giorni il Premier Giuseppe Conte incontrerà i rappresentanti di FIGC e Lega Serie A.

Già questo pomeriggio ci sarà un incontro FIGC e Comitato scientifico per l’approvazione del protocollo medico, ma è in vista un summit ancora più importante: il Presidente del Consiglio vedrà il numero uno della Federazione, Gabriele Gravina, e il presidente di Lega, Giuseppe Dal Pino. Secondo Sky, probabilmente la volontà del Premier è quella di far ripartire il campionato di Serie A.

