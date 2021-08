Sky, continua il pressing della Sampdoria per Petagna ma non c’è l’accordo con il Napoli

L’emittente satellitare Sky Sport aveva parlato, qualche giorno fa, dell’interesse della Sampdoria per Andrea Petagna, centravanti del Napoli.

I blucerchiati sono alla ricerca di un partner per Fabio Quagliarella e hanno trovato nell’ex attaccante della Spal un profilo perfetto da regalare a D’Aversa. La trattativa tra le parti continua, con i liguri in forte pressing per cercare di convincere gli azzurri a privarsene, ma al momento non c’è alcun accordo. Intanto, Petagna potrebbe partire dal primo minuto, oggi a Marassi nel match contro il Genoa, a causa della squalifica di Victor Osimhen e dell’assenza per infortunio di Dries Mertens.

