Sky, Coronavirus: le possibili date per la ripresa degli allenamenti

L’emittente satellitare Sky Sport fa il punto sulle possibili date per la ripresa degli allenamenti, durante la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

In vista del nuovo DPCM per la Fase 2, il Governo è al lavoro anche per dare conferma e certezza delle date definitive per la ripresa degli allenamenti. Quelle su cui si sta lavorando e discutendo sono: il 4 maggio per la ripresa di allenamenti a livello individuale (a livello professionistico e non); il 18 maggio per gli allenamenti di squadra e per le strutture seguendo comunque rigidi protocolli.

