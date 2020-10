Sky – De Laurentiis, Gattuso e Giuntoli insieme a pranzo per il rinnovo

Nella giornata di oggi c’è stato un pranzo tra De Laurentiis, Gattuso e Giuntoli, a Castel Volturno, per discutere del rinnovo del mister.

Un pranzo che sembra aver portato le parti ancora più vicine per il rinnovo del mister. A riferire il tutto è Sky, che parla del fatto che le parti si sono venute incontro anche per la questione delle clausole del contratto; clausole che a Gattuso non piacciono.

Il rinnovo dovrebbe essere fino al 2023. Quel che è certo, comunque, è che il rinnovo si avvicina sempre di più.

