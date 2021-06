Sky – De Paul all’Atletico Madrid, c’è l’accordo tra i club. I dettagli

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato e giornalista di Sky Sport, riporta che Udinese e Atletico Madrid hanno raggiunto un accordo per la cessione di De Paul.

Un accordo trovato per una cifra che gira intorno ai 35 milioni di euro, per il cartellino del centrocampista. La cifra è di 3 milioni in meno rispetto a quanto cercato dall’Udinese e non ci dovrebbero essere contropartite tecniche.

Per quanto riguarda il contratto di De Paul, mancano solo i dettagli dato che è impegnato con l’Argentina in Copa America. Per il centrocampista si tratta di un ritorno in Spagna, dopo cinque anni vissuti in Italia proprio con l’Udinese. Sulle tracce dell’argentino c’era anche il Napoli.

