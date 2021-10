Sky, Di Marzio: “Napoli, approvo il turnover: avversario giusto e c’è da pensare alla Roma”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport.

“La casa della Legia Varsavia è moderna, attenta ai particolari, con strutture interne moderne, molto ispirata a quella del Tottenham. Il primo pensiero, da italiano, quando vedi queste strutture è pensare perché lì sì e in Italia pochissime. Penso anche a società in battaglia con sindaci e comuni pur avendo la voglia di investire privatamente. Speriamo che anche a Napoli si possa creare qualcosa di simile. Fondamentale avere uno stadio ma anche una struttura interna sportiva importanti.

Legia terz’ultimo è una tragedia nazionale. Hanno vinto 6 titoli negli ultimi 8 anni, le altre volte secondi per un punto e le altre tifoserie festeggiavano per strada. Ovviamente per loro è più importante il campionato. Anche le alternative del Napoli sono più forti della Legia, il Napoli dovrà sfruttare la loro paura. Al ritorno invece sarà diverso, i tifosi della Legia sono tra i più riconosciuti per coreografie e tifo. Aspettano i tifosi del Napoli, mi hanno detto che le cose sono cambiate. Da parte del club c’è volontà di ospitare i napoletani come hanno fatto con me.

Turnover di Spalletti? Sono d’accordo. Innanzitutto perché trovano una squadra che ha fatto risultati a sorpresa ma comunque in difficoltà e che non presenta chissà quali talenti. Si tratta dell’avversario giusto per far giocare gli altri e pensare poi alla Roma”.

