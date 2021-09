Amadou Diawara è tornato a Roma proprio poco fa, dopo che con la sua Nazionale in ritiro in Guinea si è trovato in mezzo ad un colpo di Stato.

In particolare, preoccupava il fatto che di lui non si avevano notizie. Il portale di Gianluca Di Marzio ha ripreso le parole del centrocampista ex Napoli, appena tornato a Roma:

“È stata più paura che altro. Fortunatamente è andato tutto bene. Sono contento di essere tornato a Roma.”

Un ritorno sano e salvo per Diawara, quindi, e paura scongiurata.

