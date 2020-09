La redazione di Sky Sport fornisce degli importanti aggiornamenti sul futuro di Gennaro Tutino e Luca Palmiero.

I due calciatori del Napoli, infatti, passano alla Salernitana. Tutino viene acquistato a titolo definitivo mentre Palmiero è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A.

