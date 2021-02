Sky, Fabian: “Dobbiamo trovare continuità e far bene contro tutti gli avversari. La qualificazione è ancora aperta”

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha commentato, ai microfoni di Sky Sport, la sconfitta nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, contro il Granada.

“Zielinski ha detto che a centrocampo dobbiamo fare meglio? Dobbiamo fare tutti un po’ meglio, non solo noi centrocampisti: siamo una squadra e ognuno deve dare il 100%. Mancano novanta minuti, la qualificazione è ancora aperta. Sappiamo che è difficile ma non molliamo. Dopo il Covid è stato difficile ritrovare la forma fisica, ma mi sento bene: certo, alla fine i polpacci davano un po’ di fastidio ma sto bene. Dobbiamo fare meglio, siamo una squadra forte e abbiamo ancora degli obiettivi da centrare. Discontinuità frutto di un problema fisico o mentale? Vorrei capire anche io il perchè di questo nostro rendimento così altalenante. Non credo, però, che sia un problema fisico, visto che diamo sempre tutto in campo. Dobbiamo cercare di avere lo stesso rendimento contro qualsiasi avversario, altrimenti non riusciremo ad arrivare dove credo che potremmo arrivare”.

