Sky, filtra ottimismo sul fronte Osimhen: l’entourage non tratta con altri club

L’emittente satellitare Sky Sport ha fornito le ultime novità sulla trattativa tra Napoli e Lille per il trasferimento in azzurro di Victor Osimhen.

Gli azzurri sono molto interessati all’attaccante nigeriano, il quale è lusingato dall’interesse del club di De Laurentiis e ha apprezzato la visita in città. Tuttavia, non ha ancora dato il suo totale assenso al trasferimento poiché sta ancora facendo le sue valutazioni. Osimhen non sta assolutamente trattando con altri club, a differenza delle voci emerse nella giornata di ieri e smentite dal suo entourage, ma sta prendendo tempo perché si tratta di una delicata scelta di vita.

