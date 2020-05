Sky, fine di un ciclo: la rivoluzione potrebbe fruttare al Napoli 200 milioni

L’emittente satellitare Sky Sport ha parlato del futuro del Napoli che, durante la prossima finestra di mercato, potrebbe operare una massiccia rivoluzione.

La squadra azzurra sembra, infatti, essere giunta alla fine di un ciclo, con qualche giocatore alle prese con scelte di vita, altri con richieste importanti da cogliere ed altri ancora con una carta d’identità importante. La cessione di alcuni elementi potrebbe portare nelle casse del club un tesoretto molto importante, da circa 200 milioni di euro.

Le richieste, di certo, non mancano: basti pensare a Kalidou Koulibaly, possente centrale senegalese, oggetto del desiderio di Liverpool, Manchester United e Paris Saint Germain. Oppure ad Allan, altro membro della rosa che ha tanto mercato: al momento, la squadra più interessata a lui sembrerebbe l’Everton, dove il brasiliano ritroverebbe Carlo Ancelotti. Ma potrebbero salutare anche Arek Milik, che ha tante pretendenti sia in Italia che in Europa, e Faouzi Ghoulam, che vuole rilanciarsi dopo due anni e mezzo da dimenticare.

