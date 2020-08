Sky – Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, il centrale del Lille Gabriel sarebbe vicino all’Arsenal.

“Qualora non dovesse arrivare un ulteriore rilancio da parte del Manchester United, il giocatore potrebbe già chiudere entro domattina con i Gunners (sempre che non voglia aspettare ancora il Napoli ma non sembra più orientato in tal senso).”

Questo quanto riportato dal giornalista di Sky sul proprio sito ufficiale.

