Sky – Gattuso è una delle prime scelte della Fiorentina

A margine della presentazione di Fiorentina Atalanta, ai microfoni di Sky, si commenta il futuro della panchina viola.

Confermato l’interesse di Commisso per Gattuso, complice le comuni origini calabresi. Probabili incontri in programma per definire l’eventuale accordo se mai ci sarà e le eventuali richieste di Gattuso amante del gioco di qualità. Un allenatore ambizioso e una società che lo è altrettanto che potrebbero unirsi ma, per ora, c’è da finire questa stagione.

