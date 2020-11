Sky, Gattuso pensa al ritorno al 4-3-3 per la gara con il Milan

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato della gara, in programma per domani alle 20:45, tra Napoli e Milan.

L’inviato ha parlato delle possibili scelte di Rino Gattuso, che dovrà fare a meno di Victor Osimhen, infortunatosi in Nazionale nel match contro la Sierra Leone. Il tecnico azzurro starebbe valutando, per l’occasione, il ritorno al 4-3-3, con Dries Mertens nel ruolo di centravanti. Dovrebbe esserci anche Tiemoue Bakayoko, che ha smaltito la febbre patita in settimana e si candida a una maglia da titolare come perno di centrocampo.

