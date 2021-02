Sky, Gattuso pensa alla difesa a 3 per affrontare l’Atalanta: le ultime

Gattuso pensa alla difesa a 3: secondo Sky Sport, il tecnico del Napoli sarebbe intenzionato a cambiare modulo in occasione della semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Secondo Gianluca Di Marzio, tra i volti più noti dell’emittente satellitare ha confermato l’indiscrezione di cui vi avevamo già parlato (leggi qui). “Possibile un 3-4-3 con Ospina in porta (favorito su Meret), difesa con Maksimovic, Manolas e Koulibaly. Sulla linea dei centrocampisti agiranno larghi Di Lorenzo, a destra, e Hysaj, a sinistra (quest’ultimo in ballottaggio con Mario Rui per una maglia da titolare). In mezzo confermata la coppia Bakayoko-Demme. Davanti dovrebbe esserci il tridente ‘leggero’ con Politano, Lozano e Insigne. Possibile anche l’inserimento di Petagna, a restare fuori, a quel punto, sarebbe Politano”.

