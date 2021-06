La redazione di Sky Sport fornisce degli importanti aggiornamenti sul possibile trasferimento di Bakayoko alla Fiorentina allenata da Rino Gattuso.

Sembrerebbe, infatti, che tra le richieste del tecnico ex Napoli ci sia proprio il centrocampista francese allenato già in azzurro e ancor prima al Milan. In questo momento sono stati avviati i primi contatti tra Chelsea e Fiorentina, che proverà a prendere il calciatore in prestito.

Comments

comments