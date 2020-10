Sky, Gattuso vuole insistere sul 4-2-3-1: possibile chance per Fabian da trequartista

L’emittente satellitare Sky Sport, presentando la partita di questa sera tra Real Sociedad e Napoli, ha parlato delle possibili scelte di Rino Gattuso.

Il tecnico azzurro sembrerebbe intenzionato a confermare il 4-2-3-1 anche all’Anoeta, cambiando, però, qualche uomo rispetto alle ultime uscite. Possibile il ritorno in mediana di Demme e Lobotka, con Fabian spostato nel ruolo di trequartista. Da non escludere un turno di riposo per Osimhen, che potrebbe essere sostituito da Petagna, match winner nell’ultima di campionato a Benevento, e per Lozano, con l’ottimo Politano che già scalda i motori.

Questo il possibile undici titolare per la gara di Europa League:

Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme; Politano, Fabian, Insigne; Petagna

