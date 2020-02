Sky, gentlemen agreement tra Napoli e Koulibaly per la scorsa stagione ma non sono arrivate offerte

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato dell’acquisto, da parte del difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, di una casa a Parigi.

L’inviato della nota emittente satellitare è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Nel 2020 sorprendersi di un investimento fatto in una delle principali città europee, da un calciatore che guadagna tanti soldi, è impossibile. Credo si tratti di un dettaglio. Oggi non rappresenta più un indizio di mercato. Gli indizi sono altri. Koulibaly è davvero una grande persona, non si è mai messo di traverso con la società, accettando anche adeguamenti principeschi. Ora guadagna un sacco di soldi. L’unico problema è che forse si poteva prevedere con qualche tempo d’anticipo che società e calciatore dovevano prendere strade serapate viste le tante offerte.

Ero a conoscenza di un gentlement-agreement tra Koulibaly e il Napoli: nel momento in cui sarebbe arrivata un’offerta importante sarebbe stata presa in considerazione. Ma la scorsa estate non è arrivata nessuna proposta formale che si avvicinasse alla cifra che pretendeva De Laurentiis. Le possibilità c’erano l’anno prima, nel post-Sarri”.

