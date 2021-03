Sky – Ghoulam è ritrovato sia dentro che fuori dal campo

La redazione di Sky Sport racconta di un Faouzi Ghoulam ritrovato per il Napoli, sia dentro che fuori dal campo di gioco.

A parlarne è Francesco Modugno; queste le sue parole:

“Ghoulam è un calciatore ritrovato In questo momento lui è un calciatore importante, anche nelle dinamiche di gruppo; Lorenzo Insigne e il terzino algerino hanno parlato alla squadra, toccando le corte giuste, dimostrando di essere due uomini di spessore. Per questo ora deve essere considerato un giocatore fondamentale in questo periodo per il Napoli.“

