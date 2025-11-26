Calciatori del Napoli

Sky: Gilmour in Inghilterra per un consulto

Pubblicato il

Gilmour soffre di pubalgia che  lo sta tenendo fuori dal campo e per la quale non c’è una prognosi certa come confermato dallo stesso Conte

Secondo quanto riferito da Sky il calciatore sarebbe volato in Inghilterra per un ulteriore consulto medico

