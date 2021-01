Sky, Giuntoli: “A Gattuso non è mai mancata serenità. Mertens necessita di una settimana”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della sfida contro il Parma è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

“La serenità non è mai mancata. Eravamo molto dispiaciuti dopo la partita di Verona per la prestazione di cui non eravamo contenti, com’è successo anche altre volte, tipo con la Lazio. Altre sconfitte invece ci vedevano con prestazioni differenti, per questo dopo domenica eravamo particolarmente insoddisfatti”.

Cosa manca, al di là di Osimhen e Mertens? “Oggi ha vinto la Lazio, vedo che anche gli altri sono tutti lì. L’importante è mantenere la calma, analizzare bene le prestazioni, non farsi condizionare dai risultati. Chi avrà più equilibrio arriverà ai risultati”.

Le parole di Gattuso erano rivolte alla stampa o alla società? “Non lo so, non gliel’ho chiesto. Io col mister ci parlo sempr,e lui non mi parla mai di questa cosa. Ha avuto uno sfogo riguardante qualche sfogo che si sentiva, ma sinceramente lui è molto sereno e concentrato sulla squadra”.

