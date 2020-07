Sky, Giuntoli ha limato gli ultimi dettagli con il nuovo agente di Osimhen: affare in chiusura

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha fornito alcune importantissime indiscrezioni sul futuro di Victor Osimhen.

L’attaccante del Lille è diventato l’obiettivo principale per l’attacco del Napoli e, a quanto pare, il trasferimento in azzurro è davvero a un passo, per una cifra vicina ai 60 milioni di euro: “Cristiano Giuntoli ha continuato a trattare con i nuovi agenti del giocatore questa settimana. I contatti sono proseguiti per limare i dettagli relativi alle commissioni e all’ingaggio del giocatore (intorno ai 5 milioni lordi). Presto dovrebbero essere organizzate anche le visite mediche”.

