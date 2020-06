Sky – Giuntoli: “Prima offerta a Boga? Che ho fatto già o che farò?”

Nella giornata di domani Sky Sport manderà in onda un’intervista fatta a Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, alla trasmissione “Il Calciomercato che verrà”.

L’emittente ha mandato in onda, poco fa, un estratto di questa intervista, dove si parla di un nome in particolare: Jeremie Boga. Di seguito il breve estratto:

“Prima offerta al Sassuolo per Boga, che ho fatto già o che farà più avanti? Vediamo, è un giocatore molto bravo e farebbe comodo non solo al Napoli ma a tante altre squadre. Dei nomi fatti nelle ultime settimane, parliamo di tutti giocatori bravi e non escludo nessuno.

Non credo che userà il modulo preliminare da qui al 31 agosto.“

