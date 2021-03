Marek Hamsik, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha risolto il suo contratto con il Dalian e sarebbe pronto a tornare in Europa.

Il centrocampista slovacco vuole farsi trovare pronto per gli Europei e avrebbe già trovato un accordo con lo Slovan Bratislava, squadra che lo ha lanciato nel 2003, prima del passaggio al Napoli, nell’estate del 2007. Le parti si incontreranno presto per trovare l’intesa definitiva: contratto di soli tre mesi, per poi valutare con maggiore calma il futuro.

