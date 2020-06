La redazione di Sky Sport fornisce degli importanti aggiornamenti sulle condizioni di Higuain, Chiellini e Demiral.

I tre calciatori sono stati convocati per la finale di Coppa Italia con il Napoli ma non saranno della partita date le loro condizioni fisiche. A testimonianza di ciò c’è anche la mancata partenza per Roma con la squadra: i tre calciatori raggiungeranno domani la Capitale.

Comments

comments